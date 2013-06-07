Советник объяснил, почему Путин женится только через год

Советник президента России, "единоросс" Сергей Марков не исключил, что после развода Владимир Путин женится через год, сообщает "Сегодня".

Бывший депутат Госдумы, а ныне член Общественной палаты РФ Маркова не считает заявление президента РФ о разводе спонтанным.

"Возможно, Путин вошел в период, когда нужно принимать решения, которые уже давно назрели, — пояснил он "Сегодня". — В его жизни наступила новая эра, и я ожидаю, что за этим последуют очень серьезные стратегические решения, касающиеся уже политической жизни страны".

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На вопрос, когда стоит ожидать свадьбы Путина, политолог ответил: "Не сейчас. Но не исключено, что это произойдет через год". На вопрос: "Кто же невеста?", он ответил: "Ее имя вам известно".

Ранее "Главред" сообщал, что у Путина заявили, что он не собирается снова жениться, а его пресс-секретарь назвал вероятную женитьбу "слухами и пересудами".