Стрельба у коледжа в Калифорнии: шестеро погибших

В американском городе Санта-Моника ( штат Калифорния) вблизи колледжа двое неизвестных открыли стрельбу на улице. В результате погибли шестеро человека, в том числе самом стрелявший.

Как свидетельствуют очевидцы, один из нападавших стрелял по движущимся автомобилям, в том числе по автобусу. Он был задержан полицией на месте, пишет РИА Новости.

В поисках второго стрелка полиции пришлось прочесать окрестности колледжа. Он был убит в перестрелке в библиотеке колледжа.

Стрелок был вооружен автоматом, и одет в бронежилет и каску. Он вел беспорядочную стрельбу по прохожим, автобусам, машинам и соседним строениям на бульваре Пико. Несколько погибших обнаружены в жилых домах.

Также сообщается, что неизвестный, устроивший стрельбу, был родственником двоих погибших, чьи тела были найдены в сгоревшем доме недалеко от места инцидент.а

В настоящее время в Санта-Монике находится президент США Барак Обама. Он принимает участие в благотворительном обеде с целью сбора средств для Демократической партии. По данным СМИ, секретная служба главы государства извещена о случившемся.

Представители президента заявили, что "инцидент никак не повлиял на визит".

Напомним, 26 мая, в Техасе мужчина начал стрелять из своей машины, убив одного человека и ранив еще пятерых, в том числе полицейского.



Сам стрелявший погиб во время перестрелки с полицией.

Видео:Вести.ру