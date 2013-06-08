КНДР согласилась провести переговоры с Югом уже завтра

КНДР приняла условие Южной Кореи и согласилась провести рабочие переговоры представителей правительств двух стран 9 июня в пограничном пункте Пханмунджом в разделяющей два государства демилитаризованной зоне.

Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Рёнхап, пишет ИТАР-ТАСС.

Как сказали в министерстве объединения РК, начало переговоров назначено на 10:00 по местному времени (04:00 по киевскому времени).

Встреча пройдет в одном из административных зданий в южной части демилитаризованной зоны.

Стороны также договорились организовать 12 июня двустороннюю встречу на уровне членов кабинета министров двух стран, которую планируется провести в Сеуле. Если такая встреча состоится, то она станет первой с 2007 года. Детали этих переговоров в настоящее время согласовываются двумя Кореями.

7 июня, Республика Корея приняла сделанное северокорейской стороной предложение о проведении рабочих двусторонних переговоров 9 июня. Однако Сеул выдвинул встречное условие - провести встречу не на территории КНДР в Кэсоне, как предложил Пхеньян, а в демилитаризованной зоне в Пхамунджоме.