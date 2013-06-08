Крушение вертолета под Хабаровском: нашли тела всех погибших

В России в Хабаровском крае среди обломков упавшего вертолета Ми-8 были найдены тела пяти погибших.

Об этом сообщил представитель Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, пишет РИА Новости.

"Найдены тела всех пяти погибших", - подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что экипаж вертолета не вышел на связь еще в четверг, 6 июня. Как удалось установить, вертолет принадлежит ДОСААФ, он летел из Тугура в Бриакан.

В машине находились четыре члена экипажа и один пассажир, чьи тела были найдены в обломках. Спасатели нашли останки вертолета сегодня, 8 июня, в 37 километрах северо-западнее поселка Полины Осипенко.

Напомним, 6 мая, в Иркутской области пропал вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", участвовавший в мониторинге паводков. Через некоторое время его обломки нашли в нескольких километрах от населенного пункта Преображенка.



На борту вертолета находилось 1,9 тонны взрывчатки, предназначенной для подрыва ледовых заторов на реке Нижняя Тунгуска.

Также сообщалось, что перед падением вертолет взорвался в воздухе.