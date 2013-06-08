Крушение вертолета под Хабаровском: нашли тела всех погибших

Экипаж вертолета не вышел на связь еще в четверг, 6 июня
Об этом сообщил представитель Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, пишет РИА Новости.
"Найдены тела всех пяти погибших", - подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что экипаж вертолета не вышел на связь еще в четверг, 6 июня. Как удалось установить, вертолет принадлежит ДОСААФ, он летел из Тугура в Бриакан.
В машине находились четыре члена экипажа и один пассажир, чьи тела были найдены в обломках. Спасатели нашли останки вертолета сегодня, 8 июня, в 37 километрах северо-западнее поселка Полины Осипенко.
Напомним, 6 мая, в Иркутской области пропал вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", участвовавший в мониторинге паводков. Через некоторое время его обломки нашли в нескольких километрах от населенного пункта Преображенка.
На борту вертолета находилось 1,9 тонны взрывчатки, предназначенной для подрыва ледовых заторов на реке Нижняя Тунгуска.
Также сообщалось, что перед падением вертолет взорвался в воздухе.