В США за отправку Обаме писем с ядом арестовали беременную актрису

Обвинение в отправке письма с рицином главе Белого дома Бараку Обаме и мэру Нью-Йорка выдвинуто 35-летней беременной актрисе из Техаса Шеннон Гесс Ричардсон.

Адвокат Гесс Ричардсон Тонда Карри (Tonda Curry) сообщила, что у ее подзащитной не было намерения кому-то навредить. Она отметила, что общеизвестно, что корреспонденция проверяется перед тем, как дойдет до получателя, пишет РИА Новости

Актриса, которая находится в положении, была задержана в городе Нью-Бостон, штат Техас. Она позвонила в ФБР и сообщила, что письмо Обаме послал ее муж, но расследование установило, что письма посылала она сама.

По данным СМИ, ее муж подал на развод, и Гесс Ричардсон хотела его подставить. Если ее вину докажут, то ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Как известно, письмо Обаме было перехвачено в конце мая, в нем обнаружили следы рицина. Примерно в это же время аналогичные письма были посланы мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу и главе учрежденного им фонда по борьбе с незаконным распространением оружия.