Кирилл призвал монахов отказаться от Интернета, подальше от грехов и соблазна

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что монахам не следует пользоваться Интернетом, чтобы оградить себя от соблазнов.

По его мнению, никакого приспособления монашеской жизни к современным условиям быть не должно, пишет Интерфакс.

"Сейчас большим соблазном является интернет. Многие монахи поступают, на мой взгляд, совершенно неразумно: с одной стороны, они уходят из мира, чтобы создать благоприятные условия для спасения, а с другой стороны - берут свой мобильный телефон и начинают входить в интернет, где, мы знаем, множество греховного и соблазнительного", - приводит его слова информационное агентство.



"Когда монах берет в руки мобильный телефон, чтобы войти в Интернет, не должен ли он подумать, а стоит ли ему вообще в монастыре находиться?" - задал он риторический вопрос во время встречи с братией монастыря Зограф на горе Афон.

Что касается священников, то их патриарх Кирилл напротив призывал активнее использовать Интернет для христианской миссии. В феврале 2013 года на Архиерейском соборе он заявлял о том, что блоги и социальные сети дают новые возможности и велел разработать концепцию присутствия РПЦ в социальных сетях. При этом уже в марте Русская Православная Церковь призвала верующих воздержаться во время Великого поста не только от мясных и молочных продуктов, но и от использования социальных сетей.

Напомним, ранее Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих машин, чтобы не провоцировать негативную общественную дискуссию и не дискредитировать духовенство.