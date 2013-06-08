В Риме экстренно сел самолет, есть пострадавшие

Сегодня, 8 июня, самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в римском международном аэропорту "Фьюмичино", пострадали три человека.

У самолета, летевшего из Бухареста, произошел отказ в механизме раскрытия шасси. По предварительным данным, в результате жесткой посадки три пассажира получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь в медпункте аэропорта, госпитализация им не требуется, говорится в сообщении, пишет РИА Новости

Всего на борту самолета находились 165 пассажиров и членов экипажа. В связи с аварийной посадкой утром произошли задержки в расписании вылетов аэропорта.

Напомним, 30 мая на Аляске самолет совершил экстренную посадку из-за попытки самоубийства на борту. Женщина пыталась повеситься в туалете.