В Германии перевернулся автобус с польскими школьниками: учительница погибла, дети - ранены

8 июня, в баварском городе Ингольштадт съехал в кювет и перевернулся автобус с польскими школьниками.

Жертвой ДТП стала учительница. Всего в результате инцидента пострадали 28 человек, двое из них с тяжелыми травмами попали на операционный стол, еще 20 человек получили легкие травмы. Состояние остальных уточняется, пишут Вести.ру.

Всего в автобусе находилось 45 человек: 43 пассажира и два водителя. Дети направлялись на экскурсию во Францию.

Напомним, 14 апреля недалеко от бельгийского Антверпена автобус, перевозивший группу детей, пробил бетонное ограждение и сорвался с моста. Погибли пять человек.

видео: канал 24