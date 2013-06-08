Наводнение в Европе: обстановка в Германии остается напряженной

8 июня 2013, 13:15

В эпицентре стихии в Германии в настоящее время находится Саксония- Анхальт.

  • Наводнение в Европе: обстановка в Германии остается напряженной фото: EPA/UPG
  • Наводнение в Европе: обстановка в Германии остается напряженной фото: EPA/UPG
  • Наводнение в Европе: обстановка в Германии остается напряженной фото: EPA/UPG

В Германии из-за наводнения и ликвидации его последствий обстановка остается очень напряженной.

В эпицентре стихии в настоящее время находится Саксония- Анхальт. Уровень воды в Эльбе в районе Магдебурга, столицы этой федеральной земли, поднялся выше отметки 7,30 метра при норме два метра, тем самым более чем на полметра превысив показатель, зарегистрированный во время "наводнения века" в 2002 году, пишет ИТАР-ТАСС.

Из ближайших окрестностей Магдебурга, расположенных восточнее Эльбы, эвакуировали все престарелых людей и те, кто нуждается в уходе. Многие улицы города в целях предосторожности обесточены. Власти предупреждают, что пик половодья еще не наступил. В борьбе с последствиями наводнения в Магдебурге участвуют более 3 тысяч добровольцев и спасателей, им помогают около тысячи военнослужащих бундесвера.

Между тем несколько стабилизировалась ситуация в Биттерфельде на реке Мульде. Там грозило выйти из берегов и затопить город озеро Гойтшезее. Однако уровень воды в нем за 24 часа понизился примерно на полметра. Однако опасность еще не миновала, предупредили в кризисном штабе в Магдебурге. На полметра упала вода и в реке Заале, на которой расположен город Галл, хотя дамбы из-за чрезмерного давления по-прежнему нуждаются в дополнительном укреплении.

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф призвал другие федеральные земли в сложившейся обстановке проявить солидарность и помочь в преодолении последствий катастрофы.

 "Это национальная задача, все 16 земель и центр должны быть вместе", - отметил он. По его мнению, необходимо принять "национальный пакт восстановления" пострадавших регионов.

Напряженной продолжает оставаться ситуация и в соседней Саксонии. Неподалеку от коммуны Гростребен-Цветау прорвало плотину, в результате чего около 500 человек были вынуждены покинуть свои дома. В настоящее время пожарные и военные пытаются заделать брешь в водозащитном сооружении.

Вода убывает крайне медленно, сообщил руководитель саксонской полиции Райнер Канн. При этом, по его словам, "некоторое снижение ее уровня отнюдь не означает снятия напряженности". По-прежнему затоплены ряд улиц Дрездена, закрыты для движения транспорта дороги и мосты, с перебоями ходят поезда.

В Бранденбурге тяжелая обстановка сохраняется в Мюльберге. В пятницу уровень воды в Эльбе в районе города, как и во время "наводнения века" в 2002 году, достиг почти 10 метров, и она грозит прорвать дамбу. Около 4,5 тысяч жителей Мюльберга эвакуированы.

В Баварии в свои дома могут вернуться жители округа Деггендорф, который в результате разлива Дуная ранее фактически превратился в остров. Исключением пока являются лишь несколько районов самого города Деггендорф - Фишердорф, Наттернберг, а также расположенный неподалеку населенный пункт Нидеральтайх.

В борьбе с последствиями половодья по всей Германии задействованы 70 тысяч пожарных и более 11 тысяч 300 солдат бундесвера. Наводнение унесло в ФРГ жизни как минимум 7 человек, еще несколько считаются пропавшими без вести.

Министр финансов Вольфганг Шойбле заверил, что в случае необходимости правительство увеличит объем финансовой помощи пострадавшим от наводнения. "Сейчас пока речь идет о неотложных мерах, - отметил он. - Мы не оставим людей в затронутых стихией областях".

фото: Вести.ру.

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Германия Эльба затопление стихия наводнение
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