Столкновения в Турции прекратились, протестующие остаются на улицах

Двенадцать дней по всей Турции продолжаются антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города. Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивается в жизнь простых граждан. В последние дни градус напряженности снизился.

Последние сутки прошли спокойно в большинстве городов: протестующие продолжают оставаться на улицах, но ведут себя мирно. Полиция не вмешивается, пишет РИА Новости.

"Тут нам еду раздают бесплатно, люди сами приносят из дома. Туалеты поставили. Мы мусор убираем. Столько хороших людей вокруг! И мы не собираемся уходить, пока правительство не услышит наши требования," — заявила одна из участниц протестных акций в Стамбуле на площади Таксим.

По данным местных СМИ, турецкий бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, за свой счёт установил туалетные кабинки на площади. Музыканты из ансамбля духовой музыки устроили концерт, тепло встреченный демонстрантами.

"В Измире со вторника протестные акции перешли в мирное состояние. В центре города, где в начале месяца полиция очень жестоко подавляла протестующих при помощи водомётов и газовых гранат, уже несколько дней царит атмосфера праздника. Построили сцену, у нас каждый день выступают артисты", — сообщил постоянный участник измирских манифестаций Энгин Татлыбал.

Анкара также перешла к мирным демонстрациям, и здесь третий день обстановка напоминает фестивальную, с музыкой, книгами и домашней едой. "Мы все ждали, что Эрдоган, вернувшись из Африки, сделает правильное заявление, прислушается к нам, услышит нас. К сожалению, этого не произошло. Будем протестовать дальше", — сказал один из демонстрантов по имени Толга.

Премьер-министр страны Тайип Эрдоган по-прежнему считает, что акции организованы радикально настроенными группами, и заявил, что правительство не потерпит в стране насилия и провокаций и не отступится от своих экономических планов.