Сильные проливные дожди грозят наводнением Китаю: пострадали сотни тысяч людей

Около 230 тыс человек пострадали в результате проливных дождей, которые идут в провинции Цзянси (Восточный Китай) с 6 июня. Об этом сообщили в местном Штабе по борьбе с наводнениями и засухой.

Согласно неполной статистике, по состоянию на раннее утро субботы от сильных осадков пострадали 122 поселка и волости провинции Цязнси. Приблизительно 10 тыс человек были экстренно эвакуированы, пишет Синьхуа.

За сутки 6, 7 июня, количество осадков в пров. Цзянси в среднем составило 28,4 мм. Сильнейшие дожди привели к быстрому повышению уровня воды в некоторых реках. В нескольких реках и водохранилищах уровень воды поднялся выше критической отметки.

В связи с возможными новыми сильными дождями на значительной части территории Китая Центральная метеорологическая станция (ЦМС) сегодня во второй половине дня объявила предупреждение "синего" уровня об угрозе ливневых осадков.

Новый дождливый период начался в центральной части Сычуаньской котловины и в северо-восточных районах Гуанси-Чжуанского автономного района. По прогнозу ЦМС, в течение предстоящих 24 часов в части районов на юго-востоке Сычуаньской котловины, западе города Чунцин, в центральных районах пров. Гуйчжоу и северных районах Гуанси ожидаются сильные проливные дожди (объем осадков в 100-180 мм), в части районов Пекина, пров. Хэбэй, Шаньси, Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия выпадут сильные дожди. Местами могут быть зафиксированы локальные конвективные явления -- грозы, шквальный ветер и т.д.

По сообщению синоптиков, 8-10 июня сильные дожди обрушатся на Сычуаньскую котловину, нагорье Юньгуй, Чунцин, восточную часть территории между реками Янцзы и Хуайхэ, северо-западную и южную части районов к югу от реки Янцзы, а также на значительную территорию Южного Китая. Местами объем осадков достигнет 100-180 мм.

Как стало известно в провинциальном штабе по борьбе с наводнениями и засухой, в результате продолжительных проливных дождей в провинции Аньхой (Восточный Китай) пострадали около миллиона жителей, в срочном порядке было эвакуировано почти 8 тысяч человек.

В результате ливней уровень воды в 13 местных средних и 420 малых водохранилищах превысил отметку, допустимую в паводковый сезон, а в шести притоках реки Янцзы превысил критическую отметку.

В пострадавших районах ведется интенсивная работа по ликвидации последствий стихии.

Напомним, от мощного наводнения страдают жители Центральной Европы. Стихия, охватившая Чехию, Германию и Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, а также Швейцарию, забрала жизни 16-ти человек.

фото: Синьхуа