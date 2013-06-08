Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото

8 июня 2013, 19:30

Церемония состоялась в церковном зале Слоттсчюрка королевского дворца столицы Швеции.

  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG
  • Королевская свадьба принцессы Мадлен в Стокгольме: опубликованы фото фото: EPA/UPG

В Стокгольме младшая дочь короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии, принцесса Мадлен обвенчалась с американским финансистом Кристофером О'Нилом.

Церемония состоялась в церковном зале Слоттсчюрка королевского дворца столицы Швеции. Свидетелями обряда стали около 500 гостей, среди которых друзья, родные и близкие пары, члены королевских семей европейских стран, представители парламента и правительства Швеции, а также дипломатических ведомств, пишет РИА Новости.

Обряд венчания прошел на двух языках — на шведском и английском, который является родным языком избранника Мадлен. В цветочном убранстве церковного зала преобладали цветы, типичные для начала лета в Швеции — белые и розовые пионы, ландыши, белая сирень, купыри лесные, дельфиниумы.

Подвенечное платье шведской принцессы — белое, кружевное, с короткими рукавами — исполнил итальянский модельер Валентино Гаравани. Церемония транслировалась шведским гостелевидением SVT.

Как заметили эксперты, комментировавшие венчание, Мадлен — не наследная принцесса, поэтому ее свадьба является, прежде всего, событием для шведской королевской семьи. Именно поэтому на бракосочетании, к примеру, нет европейских монархов. Вместе с тем, в программу свадьбы включены элементы официальной символики, частью которой стало, в частности, бракосочетание в дворцовой церкви.

По традиции, сразу же после венчания в центре Стокгольма состоялся салют из 21 выстрела. Другим моментом этой символики стало приветствие молодоженами жителей и гостей Стокгольма — в свадебном кортеже после венчания они проедут по центру города. Вечером в загородной резиденции королевской семьи — во дворце Дроттнингхольм — пройдет свадебный ужин.

Мадлен и Крис О'Нил помолвлены с 25 октября прошлого 2012 года. Своего супруга 30-летняя шведская принцесса встретила в Нью-Йорке, где она работает в созданном матерью-королевой благотворительном Всемирном фонде детства. После свадьбы молодожены продолжат жить и работать главным образом в Нью-Йорке.

Кристофер О'Нил — выходец из состоятельной семьи, родился 27 июня 1974 года в Лондоне, у него двойное гражданство — Великобритании и США, он работает в финансовой сфере.

Мадлен родилась 10 июня 1982 года и является младшей дочерью королевской пары Швеции. Принцесса, как и прежде, будет официально представлять шведскую королевскую семью.

Первенцем в семье стала кронпринцесса Виктория, появившаяся на свет 14 июля 1977 года. Следом за ней в 1979 году родился принц Карл Филип. Виктория — наследная принцесса и она стала первой из королевских детей, которая вышла замуж. В июне 2010 года ее супругом стал Даниэль Вестлинг — парень из народа, который вырос в обычной шведской семье среднего класса в местечке Окельбу на северо-востоке страны. В феврале прошлого 2012 года у пары родилась дочь — принцесса Эстель.

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США свадьба король принцесса Стокгольм Швеция финансист
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