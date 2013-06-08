Франциск рассказал, почему не хотел становиться Папой

В Ватикане произошла встреча Папы Римского Франциска и представителей Иезуитской школы, в ходе которой понтифик признался, что до последнего момента не хотел становиться Папой,

На встрече Папа постарался ответить на все заданные вопросы, пишет BFM.Ru

Отвечая на вопрос шестилетней девочки, хотел ли он стать Папой, Франциск пошутил, что об этом мечтают лишь те, кто очень себя не любит.

"Я не хотел становиться Папой", — сообщил понтифик.

Также Франциск поделился с присутствующими своими страхами. "Я не могу жить один. Для меня это личностная проблема. Однажды один профессор уже спрашивал меня об этом. Я тогда тоже ответил ему, что это связано с какими-то психологическими особенностями моей личности. Таков уж я есть", — рассказал Папа.

Отдельное внимание в беседе Франциск уделил проблеме бедности. Один из детей спросил его, почему он решил стать аскетом. "Бедность в современном обществе — это скандал для мира, в котором так много богатства и ресурсов, которыми можно всех накормить. Не поддается осмыслению само существование в этом мире голодающих детей, без надежды на получение образования. Бедность сегодня — это крик, мы все должны стать немного беднее", — ответил понтифик.

Папа Франциск также прокомментировал современную политическую ситуацию. Он отметил: "Политика стала грязным делом, но очень легко говорить: "Это его вина!" Долгом христианина является работа на благо общества. Политическая деятельность — это один из способов такого сотрудничества".

В апреле текущего года Папа Франциск пожертвовал 50 тысяч долларов на нужды жертв, пострадавших от наводнения в Аргентине.

Напомним, ранее выступая перед 200 тысячами верующих на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск признался, что иногда начинает засыпать во время чтения молитвы вечером.





