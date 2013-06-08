В Нью-Йорке из-за обвала стены жилого дома эвакуированы десятки людей

В Нью-Йорке несколько десятков человек эвакуированы после обрушения стены дома.

По предварительным данным, никто не пострадал, передает телекомпания ABC, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел примерно в 4 утра субботы по местному времени (11.00 по киевскому времени) на бульваре Кабрини в квартале Вашингтон-Хайтс на Манхэттене. Обрушилась часть боковой стены многоквартирного дома, где была расположена пожарная лестница. В результате инцидента ущерб нанесен 35 квартирам, около 100 людей временно лишились крова.

По словам местных жителей из окрестных домов, их разбудил "громкий глухой рокот".

На месте завала работают пожарные расчеты. Представительство Красного Креста развернуло временный центр помощи поблизости от места ЧП, чтобы предоставить нуждающимся людям еду и приют.

Как сообщалось, 5 июня, в американском городе Филадельфия рухнуло здание, под завалами оказались около 15-ти человек.



Из-под завалов уже удалось спасти 11 человек, по меньшей мере восемь человек были госпитализированы

Также напомним, 23 мая в 15:30 на улице Куйбышева /9, в Одессе, рухнул трехэтажный дом. Из-под завалов спасатели достали двух пострадавших.

фото: Russian.rt.com