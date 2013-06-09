Наводнение в Европе: "большая вода" грозит всей Германии от юга до севера

Разрушительное наводнение в Европе, от которого стильно пострадали Чехия, Австрия и Швейцария, продолжает терзать Германию. Пришедшая больше недели назад "большая вода" может "пройти" всю страну с юга на север.

В субботу вечером прогнозы о резком повышении уровня воды распространили службы прогнозирования поводков земель Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейн, сообщает РИА Новости.

Сейчас наиболее тяжелая ситуация в земле Саксония-Анхальт. В столице региона Магдебурге вода более чем на 60 сантиметров превысила уровень "столетнего наводнения" 2002 года. Власти называют ситуацию критической. Чтобы спасти город, пожарным, военным и добровольцам приходится укреплять дамбы на Эльбе на протяжении примерно 20 километров.

К сильнейшему наводнению теперь готовятся северные регионы, расположенные выше по течению Эльбы. Так, рекордный по силе паводок на будущей неделе ожидается в Нижней Саксонии, сообщает местная служба, отвечающая за защиту прибрежных территорий. Волны паводка с Эльбы и реки Заале объединились и теперь движутся на север, говорится в сообщении ведомства. Предупреждение о наводнении распространили и власти земли Шлезвиг-Гольштейн.

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Как отмечают эксперты, наводнение может также затронуть юго-запад региона Мекленбург-Передняя Померания, а также второй по численности населения в ФРГ город Гамбург, который также стоит на Эльбе.

Напомним, что число жертв удара стихии в Германии составило семь человек, есть пропавшие без вести. Кроме того, как сообщают немецкие СМИ, в Саксонии, в округе Лейпциг, в субботу разбилась пожарная машина, которая направлялась в пострадавший от наводнения район. Восемь пожарных пострадали, за жизнь одного из них сейчас борются врачи.

Ранее "Главред" сообщал, что сильное наводнение, вызванное проливными дождями, началось в Германии еще в минувшие выходные. Под ударом оказались южные регионы Баден-Вюртемберг и Бавария, а также Саксония, куда волна паводка пришла по Эльбе из Чехии. Сейчас ситуация в этих регионах улучшается. В Баден-Вюртемберге вода начала отступать еще в прошлые выходные, в Баварии — в начале недели, а в Саксонии — в минувшие четверг-пятницу.