Бойня в Ливии: боевики расстреляли 28 человек, еще 60 – ранены

В ночь на воскресенье, 9 июня, возле здания бывшего штаба повстанцев, которые превратились в неконтролируемых боевиков, в городе Бенгази на востоке Ливии произошла перестрелка, в результате которой погибли 28 человек, еще 60 находятся в больницах.

Об этом со ссылкой на департамента здравоохранения сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время демонстрации местных жителей, которые требовали расформирования вооруженного формирования "Щит Ливии" и возрождения полноценных вооруженных сил. По словам очевидцев, в ответ на брошенные из толпы камни ополченцы открыли огонь из стрелкового оружия.

Вместе с тем, представитель вооруженного формирования Адель Тархуни сообщил, что в ходе столкновения был убит один из их бойцов, а семеро получили ранения. По его словам, среди мирных участников демонстрации находились вооруженные люди, которые и спровоцировали перестрелку. Он добавил, что "Щит Ливии" полностью подчиняется министерству обороны страны и выполняет его задачи.

Власти Ливии до сих пор не могут решить проблему с разоружением боевых отрядов после свержения режима Каддафи. Часть из них согласилась перейти под контроль официальных властей, однако остается значительное число боевиков, которые подчиняются только своим полевым командирам, что создает серьезную напряженность в стране.

Ранее "Главред" сообщал, что в Бенгази боевики напали на американское консульство: в результате обстрела из гранатометов погиб один из его сотрудников, второй получил ранения в руку.