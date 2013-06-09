После шутки о разводе Путина закрыли телепередачу, но руководство все отрицает

Общественное телевидение сняло с эфира программу "Социальная сеть" после шуточного сюжета, связанного с разводом Владимира и Людмилы Путиных. Об этом написал на своей странице в Facebook ведущий программы Владислав Сорокин.

По словам Сорокина, он и его соведущая Екатерина Воронина записали сюжет, в котором содержались фотографии Путина, которые он мог бы разместить на сайте знакомства после развода, сообщает Gazeta.ru.

А гендиректор канала Анатолий Лысенко заявил, что телепрограмму никто не закрывал. Выпуск в пятницу не вышел в эфир по техническим причинам, заявил он РИА Новости.

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"Это все вранье, ничего не закрывали… Пусть ребята не делают из себя героев и не врут", — сказал Лысенко.

По его словам, передача не вышла в эфир из-за того, что была "совершенно не готова" по техническим причинам.

Ранее "Главред" сообщал, что в четверг, 6 июня, вечером президент с супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Поделившись впечатлениями от представления, они ответили на несколько вопросов тележурналистки, в том числе подтвердили, что уже некоторое время вместе не живут, и сообщили, что решили развестись после почти 30-летнего брака.