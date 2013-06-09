Басков хочет стать тамадой на свадьбе Путина

Российский певец Николай Басков прокомментировал заявление президента Владимира Путина о разводе с женой и слухи о том, что он может жениться в течение ближайшего года.

"Путин развелся! Ну вот, теперь мы все холостяки померкли на фоне президента!" - написал "натуральный блондин" в своем Твиттере.

"Если будет свадьба, очень надеюсь вести доверят мне, - пошутил певец и добавилю - Решение Президента не обсуждается".

Больше о разводе Путина читайте здесь.

В свою очередь теледива Ксения Собчак заметила у себя в Твиттере: "Годами я слышала о том, как хорошо бы если бы Путин сказал правду - и развелся. И что теперь? Все его критикуют за развод. Мелко это".

"А ведь Прохоров (российский миллиардер Михаил Прохоров – Ред.) еще не осознал... Он больше не холостяк номер №1", - подчеркнула Собчак.

Ранее "Главред" сообщал, что советник президента РФ Сергей Марков предположил, что Путин женится через год. По его мнению, имя невесты всем известно.

Фото: womanhit.ru