Северная и Южная Кореи договорились о встрече министров

В воскресенье, 9 июня, представители КНДР и Южной Кореи, которые договорились провести переговоры, наконец-то встретились и решили, что 12 июня в Сеуле пройдет встреча на министерском уровне.

Об этом со ссылкой на агентство Ренхап сообщает РИА Новости.

"Стороны показали взаимное понимание необходимости проведения встречи на министерском уровне", — сказал после окончания утренней сессии переговоров представитель от Южной Кореи Ким Хен Сок. Он добавил, что встреча прошла в спокойной обстановке.

Встреча представителей руководства двух стран стала возможна после того, как в четверг было обнародовано заявление представителя северокорейского Комитета за мирное объединение Кореи, в котором содержалось предложение к Сеулу провести официальные переговоры относительно экономического сотрудничества, а также о возобновлении туристических поездок южнокорейцев в курортную зону в Кымгансане.

Встреча прошла в приграничном городе Пханмунджом. Ожидается, что первый раунд будет посвящен решению технических вопросов и сглаживанию противоречий, которые возникли в контексте обострения ситуации на Корейском полуострове в марте этого года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе полуострова.

Ранее "Главред" сообщал, что тогда власти КНДР заявили: в случае военной провокации он ответят по "законам военного времени". Северокорейское руководство также закрыло совместную корейскую индустриальную зону Кэсон, где работали около 900 южнокорейских сотрудников и 53 тысячи граждан КНДР.