Белорусская армия продает тротиловые шашки, телогрейки и бронетранспортеры

Белорусская армия, котороя контролируется Россией, срочно ищут покупателей на ненужное имущество. В разделе "Горячие предложения" на интернет-страничке Управления материальных ресурсов - почти тысяча наименований товаров: от бронетранспортеров и тротиловых шашек до скальпелей и кофейных чашек.

Вещевое управление выставило на продажу шапки-ушанки, телогрейки и полевые сумки. А главное управление по идеологической работе - фотоаппарат и радиоприемник. Благодаря продовольственному управлению можно стать обладателем полевой кухни, алюминиевых тарелок, чашек и даже передвижного хлебозавода, сообщает телеканал "Белсат".

Бронетанковое управление выставила на продажу шесть единиц техники, в том числе бронетранспортер МТ-ЛБ. В воздушно-десантных войсках нашлись ненужные парашюты и спасательные жилеты.

Инженерные войска официально продают тротиловые шашки - для "выполнения взрывных работ в грунте, разрушения взрывным способом деревянных, металлических и железобетонных конструкций". А из резервуаров для топлива можно делать бассейны.

Ранее сообщал, что в апреле 2013-го президент Беларуси Александр Лукашенко и министр обороны РФ Сергея Шойгу обсуждались вопросы поставки истребителей, четырех дивизионов С-300 и создания авиабазы в Беларуси. На днях россияне уже начали ее строительство

Фото: voentorg.by