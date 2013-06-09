Наводнение в Европе: Сербия готовится к эвакуации, а Будапешт ждет потопа

Разрушительное наводнение в Европе, от которого стильно пострадали Чехия, Германия и Австрия, пришло в Сербию и Венгрию.

Как прогнозируют гидрометслужбы Венгрии, уровень воды в Дунае может подняться почти до 9 метров. При этом защитные сооружения, возведенные в Будапеште, могут выдержать подъем воды до отметки 9,3 метра, сообщает "Эхо Москвы".

В городе уже есть подтопления - в некоторых районах, прилегающих к реке, вода стоит по колено. Для Венгрии, как и для Австрии, наводнение стало рекордным - в Будапеште в первой половине сегодняшнего дня уровень воды составил 8,95 метра, что выше исторического максимума в 8,86 метра, зафиксированного в 2006 году.

В Сербии тоже ждут прихода "большой воды" и начали подготовку к эвакуации жителей из районов, которые могут быть затоплены при ожидаемом к середине недели наводнении, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как заявил замначальника Управления по чрезвычайным ситуациям МВД страны Джордже Бабич, уровень воды в Дунае растет день за днем и достигнет максимума в период с 12 по 13 июня.

Ранее "Главред" сообщал, что наводнение начинает грозить северным районам Германии. Под угрозой затопления оказался стоящий на Эльбе Гамбург, второй о численности населения город в ФРГ.