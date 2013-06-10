Наводнение в Европе: тысячи людей эвакуируют из-за прорыва дамбы в Германии

В восточной Германии ситуация остается напряженной. Более 23 тысяч человек нуждаются в эвакуации после прорыва дамбы на реке Эльба возле Магдебурга.

Как стало известно, после продолжительных дождей вода в реке поднялась до рекордного уровня 7,48 метров (на 5 метров выше обычного), сообщает "Газета.ru".

Спасатели экстренно вывезли из городов и деревень вокруг Акена более восьми тысяч человек. В самом Магдебурге дома покинули три тысячи местных жителей.

По данным издания, наводнение обесточило многие районы страны, и власти оценивают нанесенный ущерб на сумму более 6 млрд евро. Канцлер Ангела Меркель пообещала выделить 100 млн евро помощи пострадавшим территориям.

Напомним, что число жертв удара стихии в Германии составило семь человек, есть пропавшие без вести. Кроме того, как сообщают немецкие СМИ, в Саксонии, в округе Лейпциг, в субботу разбилась пожарная машина, которая направлялась в пострадавший от наводнения район. Восемь пожарных пострадали, за жизнь одного из них сейчас борются врачи.



Ранее "Главред" сообщал, что сильное наводнение, вызванное проливными дождями, началось в Германии еще в минувшие выходные. Под ударом оказались южные регионы Баден-Вюртемберг и Бавария, а также Саксония, куда волна паводка пришла по Эльбе из Чехии. Сейчас ситуация в этих регионах улучшается. В Баден-Вюртемберге вода начала отступать еще в прошлые выходные, в Баварии — в начале недели, а в Саксонии — в минувшие четверг-пятницу.