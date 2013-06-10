Более 3 миллионов человек пострадали от проливных дождей в Китае, погибли 13

В Китае за минувшие дни в результате проливных дождей в различных районах пострадали 3,57 млн человек. Общий экономический ущерб оценивается в 1,29 млрд юаней (209 млн долларов)

Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в 10 провинциях страны, включая Хубэй, Хунань, Цзянси, Аньхой, Юньнань и Гуйчжоу.

По официальным данным, жертвами стихии стали 13 человек. Проливные дожди уничтожили 287 тыс га сельхозугодий и разрушили свыше 1,5 тыс жилых построек.