Исламисты атаковали аэропорт Кабула и штаб НАТО

Вооруженные боевики напали сегодня на международный аэропорт столицы Афганистана, в котором размещается штаб-квартира НАТО.

По данным афганской полиции, группа нападавших заняла строящееся здание рядом с военной базой афганских вооруженных сил, расположенной вблизи аэропорта, пишет ВВС.

Спецподразделения полиции вскоре окружили талибов и после перестрелки взяли контроль над большей частью здания

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Талибан". По данным полиции, семеро нападавших убиты, пишет ИТАР-ТАСС

Представитель группировки Забиулла Муджахид заявил, что мишенью боевиков была штаб-квартира НАТО. Аэропорт Кабула закрыт для всех гражданских рейсов.