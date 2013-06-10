В смертельной атаке на аэропорт Кабула погибли 7 талибов

Силовики отбили атаку на аэропорт Кабула, семеро боевиков уничтожены.

Афганские силовики отбили атаку талибов на международный аэропорт Кабула, в ходе операции ликвидированы семь террористов, участвовавших в нападении, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника полиции Кабула.

"Всего было семь нападавших. Двое террористов-смертников погибли, подорвав себя, пятеро убиты в ходе перестрелки", — сообщил глава полиции Мохаммад Саланджи (Mohammad Salangi), пишет РИА новости.

В полиции пока не располагают сведениями о потерях среди мирного населения и сотрудников силовых ведомств или военнослужащих.

Несколько взрывов прогремели в понедельник возле аэропорта на севере Кабула, после этого в районе аэропорта началась стрельба. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, взрывы прогремели в той части аэропорта, где расположен штаб Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF). Ответственность взяло на себя движение "Талибан".

Сообщалось, что от четырех до шести боевиков захватили строящееся здание в северной части аэропорта Кабула около 04.30 по местному времени (03.00 по киевскому). Боевики произвели не менее 15 выстрелов из РПГ.

По предположениям экспертов, в 2014 году Афганистан ждет "идеальный шторм". Шторм, который может запросто затронуть и ближних, и дальних соседей этой страны.

Доказательством этого может послужить дно из самых ярких заявлений французского посла в Кабуле Бернаре Бажоле. Покидая Афганистан, Бернар Бажоле откровенно высказался о ситуации в стране: "Я все еще никак не могу понять, как мы, международное сообщество, и правительство Афганистана пришли к ситуации, когда все одновременно должно произойти в 2014 году", — заявил посол на прощальном приеме в Кабуле, прежде чем перечислить ожидаемые события следующего года.

А их будет очень и очень много. Завершение вывода из Афганистана американских войск. Президентские выборы, в ходе которых в стране должен появиться новый глава государства. Переход к новому экономическому укладу, при котором Афганистан должен больше опираться на собственные возможности, а не на помощь иностранных доноров. "И все это, — добавил посол, — должно произойти на фоне того, что мирный процесс в стране фактически так еще и не начинался".

Напонми, ранее сообщалось, что ответственность за атаку взяла на себя группировка "Талибан".