Более 40% россиян считают Путина "идеальным правителем"

41% россиян считают президента РФ Владимира Путина "идеальным правителем".

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проводившегося в конце мая, пишет ВВС.

Признать Путина идеальным правителем безо всяких оговорок готовы 6% граждан. Всего о своем благоприятном отношении к президенту сообщили 55% россиян.

Большинство респондентов считают, что Путин несет "ответственность за происходящее в стране" (62%) и обладает "хорошим стратегическим видением проблем страны" (61%). 45% считают, что он внимательно относится к нуждам граждан.

Почти половина россиян (48%) не видят разницы между тем, как Путин выполнял свои обязанности во время предыдущего срока на посту и сейчас.

Опрос проводился 23-27 мая в 130 населенных пунктах в 45 регионах страны. Пока неизвестно, как изменилось отношение россиян к Путину после того, как 6 июня президент объявил о своем разводе.