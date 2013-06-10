Европу продолжает затапливать: число жертв возросло

Разрушительное наводнение в Европе, от которого стильно пострадали Чехия, Германия и Австрия, унесло жизни как минимум 21 человека. А теперь пришло в столицу Венгрии – Будапешт. Тысячи солдат и добровольцев укладывают вдоль берегов Дуная мешки с песком. В строительстве дамб участвуют даже бойцы элитного подразделения по борьбе с терроризмом.

Вода подбирается к 9-метровой отметке ординара. Набережные в центре Будапешта могут выстоять, но окраины венгерской столицы ушли под воду. Такого наводнения в стране не было очень давно, сообщают Вести.ru.

"Там стоит домик. Его построили в 1878 году, чтобы отметить место, до которого дошла тогда вода. Сейчас он под водой. Такого наводнения не было в моей жизни. Ничего подобного не видели ни мои родители, ни даже дедушки с бабушками", — рассказал Тамаш Крейц.

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Критическая ситуация сейчас и в Германии. Наводнение на Эльбе достигло земли Саксония-Анхальт. Как заявил представитель Бундесвера, участвующего в строительстве защитных сооружений, города там наполняются водой как ванны.

Жертвой природной стихии в Центральной Европе стал уже, по меньшей мере, 21 человек. Десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Нынешний ущерб в Германии уже превысил убытки от предыдущего разрушительного наводнения 2002 года в 11 миллиардов евро. В правительстве говорят о необходимости сокращать федеральные программы. Пострадавшие районы посетил президент Германии.

А на Чехию, уже пострадавшую от мощного наводнения, вновь обрушились ливни, на этот раз с градом. Повреждены крыши домов и автомобилей. В Праге кое-где затоплены подвалы домов.

Буря с градом пронеслась и по столице Польши. В результате ливня в Варшаве затопило четыре станции метро. Под водой оказались несколько улиц. Владельцы утонувших машин обвинили в произошедшем столичные власти, которые годами не ремонтируют старую дождевую канализацию.

Ранее "Главред" сообщал, что стихия затопила пригороды столицы Венгрии выше по течению Дуная, а уже вчера Будапешт ждал потопа (ФОТО) – ведь его защитные сооружения были рассчитаны на уровень воды в 8 м 30 см.