На территории Нидерландов размещено ядерное оружие США - чиновник

На территории Нидерландов размещены порядка 22 единиц американского тактического ядерного оружия.

Об этом сообщил бывший премьер-министр этой страны Рууд Любберс, сообщает Интерфакс.

По словам экс-премьера, тактическое ядерное оружие находится в подземных хранилищах на базе ВВС Волкел в провинции Северный Брабант. Как добавил политик, он считает их нахождение там абсолютно бессмысленным.

Британские СМИ отмечает, что слухи о присутствии в Нидерландах ядерного оружия ходят давно, но Любберс, похоже, стал наиболее высокопоставленным лицом, подтвердившим их.

Местные СМИ уточнили, что на базе в Волкеле хранятся американские авиабомбы свободного падения Б-61.