Западные СМИ о разводе Путина: патриарх Кирилл молчит, а в России ходят слухи о детях Кабаевой

Западные СМИ продолжают освещать тему развода Владимира Путина с женой Людмилой, вспомнив, что Патриарх Кирилл не одобряет расторжение браков и о том, что экс-гимнастка Алина Кабаева якобы родила двоих детей.

Об этом сообщает ИноПресса.ru

Объявление Путиных о разводе "демонстрирует, что жизнь со всеми ее превратностями и неожиданностями взяла верх над стереотипами и пропагандой, которая ныне пытается изобразить Россию традиционной страной с древними обычаями и строгой моралью, вдохновленными православием", пишет El Pais.

Несколько месяцев назад патриарх Кирилл осудил разводы. Но издание не ожидает, что Церковь предаст президента анафеме: "РПЦ с ее деловой активностью, склонностью цепляться за материальное и упрямым отношением к переменам в обществе, не может читать мораль президенту, и священники уклоняются от того, чтобы давать оценки президентскому разводу".

Многие в России предполагали, что брак Путина окончательно распался и уже привыкли видеть президента без супруги, однако официальное объявление о разводе вызвало шок и смятение в рядах его сторонников, пишет The Times. В прошлом офицер КГБ, Путин ревностно охранял тайну своей частной жизни, однако новости о разводе могут привести к тому, что обсуждение этой темы перестанет быть табу, пишет издание. По стране уже ходят слухи о том, что гимнастка Алина Кабаева родила ему двоих детей.

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Закончив спортивную карьеру, Кабаева стала депутатом Госдумы от путинской "Единой России", сообщает The Times. В мае один из государственных телеканалов в честь 30-летия олимпийской чемпионки показал документальный фильм о ней, при этом 55-летие Людмилы Путиной в январе осталось без внимания.

Развод Путина может открыть "ящик Пандоры", выпустив на волю вопросы о супружеской неверности и невоздержанном образе жизни, включая обвинения в том, что для него был построен дворец за 1 млрд долларов, прогнозирует издание.

"Эксперты утверждают, что Путин немного рискует с политической точки зрения, учитывая то, что в течение этого года он пытался наставить Россию на консервативный путь и наладить более тесную связь Кремля с православной церковью, чем было когда-либо с царских времен. Церковь разводу не обрадуется", - констатирует Christian Science Monitor.

Ранее "Главред" сообщал, что в четверг, 6 июня, вечером президент с супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Поделившись впечатлениями от представления, они ответили на несколько вопросов тележурналистки, в том числе подтвердили, что уже некоторое время вместе не живут, и сообщили, что решили развестись после почти 30-летнего брака.

фото: intrigi-spletni.blogspot.ru