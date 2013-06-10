Нельсон Мандела при смерти: граждан призвали молиться за него

94-летний экс-президента ЮАР Нельсон Мандела, который в субботу был госпитализирован с рецидивом легочной инфекции, "остается в стабильно тяжелом" состоянии.

Об этом со ссылкой на западные СМИ и заявление администрации президента сообщает РИА Новости.

Президент страны Джейкоб Зума призвал граждан молиться за бывшего главу государства.

Мандела госпитализирован уже в третий раз за год. Власти ЮАР сообщили, что экс-президент дышит самостоятельно, это можно расценивать как положительный знак. В воскресенье Манделу в больнице навещали родственники, которые, по данным телерадиокомпании Би-би-си, они уезжали из больницы скорее в "позитивном настроении".

Нельсон Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. В молодости за свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира.

Ранее "Главред" сообщал, что в прошлом году Мандела попал в больницу, где ему удалили грыжу.