Названы новые версии развода Путина

Пока все гадают, зачем президенту России Владимиру Путину понадобился "цивилизованный развод" после 30 лет совместной жизни с женой Людмилой, возник вопрос о разделе совместно нажитого имущества президентской четы, пишет Сегодня.

В свящзи с этим, СМИ публикуют новые версии причин развода российского президента.

Одна часть российских наблюдателей отмечает, что Людмила Александровна вряд ли что-то получит из этой части незадекларированного имущества, если оно, конечно, существует.

Согласно декларации Путина, опубликованной в апреле на сайте Президента России, официально семья владеет земельным участком в Московской области площадью 1500 м. кв, квартирами в Москве 153,7 кв. м и в Санкт-Петербурге 77 кв. м, гаражом 18 кв. м, а также автомобилями ГАЗ М21, ГАЗ М-21-Р, "Нива" и прицепом "Скиф". Путин имеет счета в российских банках, на которых, по состоянию на декабрь 2011 года было более 5,7 млн рублей (180 тысяч долл). Но это официально. По неофициальной и неподтвержденной информации, например, британской газеты The Sunday Times, Путин негласно является самым богатым человеком в мире — его бизнес-империя оценивается в 130 млрд долл. (по состоянию на 2011 год).

По версии российского политолога Станислава Белковского, президент контролирует 50% акций международной энергетической компании Gunvor, 37% акций "Сургутнефтегаза", рыночная стоимость которого составляет 20 млрд долл. и 4,5% акций "Газпрома".

В то же время заговорили и о том, что развод оформляют для того, чтобы разделить между членами семьи баснословное богатство в преддверии скорого ухода Путина с политической арены.

Об уходе Путина с поста заговорили после того, как он на некоторое время исчез из поля зрения и провел ряд зарубежных визитов. Тогда говорили, что Владимир Владимирович серьезно болен. Его пресс-секретарь опроверг эти слухи, сообщив, что Путин страдает от старой травмы спины и уже пошел на поправку.

Но есть и другие мнения. В частности, что развод стал началом серии радикальных шагов, призванных закончить все те дела, решение по которым уже давно назрели в России. "Сценарий дальнейшего развития событий известен только Путину и его ближайшему окружению. Теперь ожидаются дальнейшие шаги президента", — считает директор Центра политисследований Финансового университета РФ Павел Салин. Следующей "точкой" вполне может быть отставка правительства, о которой заговорили еще в мае. В пятницу Путин публично раскритиковал планы различных министерств до 2018 года, а вчера критики удостоилось Минобороны.

Напомним, 6 июня, Путин с супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Чуть позже в телеинтервью они объявили, что решили развестись после почти 30-летнего брака.