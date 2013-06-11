Турецкий спецназ штурмует площадь с протестующими

В Стамбуле сотни бойцов полицейского спецназа ворвались на площадь Таксим - оплот выступающих против правительства демонстрантов, сообщают местные СМИ со ссылками на свидетельства очевидцев.

Против небольшого числа протестующих, которые в этот момент находятся на площади, применяется слезоточивый газ, пишет Интерфакс-Украина.

Выступления в Турции начались 11 дней назад с акции экологов, которые выразили протест против реконструкции площади Таксим в центре европейской части Стамбула. Вскоре манифестации перекинулись и на ряд других городов страны и приобрели ярко выраженный антиправительственный характер.

Глава турецкого правительства Тайип Реджеп Эрдоган 12 июня намерен провести встречу с представителями протестующих, требующих его отставки, сообщил в минувший понедельник турецкий вице-премьер Бюлент Арынч.

"Наш премьер проведет встречи с некоторыми представителями группировок, организовавших эти манифестации. Я думаю, что встреча пройдет в среду", - сказал он.