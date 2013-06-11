Протестующие в Стамбуле забросали полицию камнями и "коктейлями Молотова"

В Турции полиция вытесняет разрозненные группы агрессивно настроенных демонстрантов с центральной площади Таксим в Стамбуле.

Манифестанты бросают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Значительная их часть находится на одной из баррикад на подходе к площади. Полиция объявила в громкоговорители, что "не будет применять газ и водометы, если прекратятся нападения" со стороны манифестантов. Поступают также сведения, что провокаторы забрасывают на площадь дымовые шашки, пишет ИТАР-ТАСС

Как заявил губернатор Стамбула Хюсейин Авни Мутлу, эти действия полиции "никак не нацелены на штурм парка Гези или Таксима, и никаких (намеренных) действий против людей и групп манифестантов предприниматься не будет". "Не идет речь и о каком-либо препятствовании демократическим акциям. Однако плакаты и транспаранты, полностью закрывающие Культурный центр Ататюрка и памятник Ататюрку, вызывают недовольство населения, что заставляет принять меры", - отметил губернатор. Это заявление было распространено заранее, и Мутлу попросил протестующих "оказать содействие полиции".

Пока действия полиции распространяются только на пропагандистские материалы и транспаранты, которыми уже около двух недель была завешана вся площадь. Однако, как ранее заявляли власти, несмотря на толерантное отношением к митингующим, они не позволят провокаторам устраивать акции и нападения.

Таким образом, право на жесткий ответ нападающим остается за полицией. Сообщается, что в ходе утренних стычек пострадало несколько человек из числа нападавших. В основном стражи порядка используют водометы и с расстояния забрасывают в толпу газовые шашки. Непосредственных столкновений не отмечено.

Как известно, акции протеста в Турции начались 11 дней назад с выступлений экологов, которые заступились за парк Гези в центре Стамбула. Вскоре акции протеста перекинулись на другие крупные города Турции и приобрели ярко выраженный антиправительственный характер.



Глава турецкого правительства Реджеп Тайип Эрдоган намерен 12 июня 2013 года провести встречу с представителями требующих его отставки протестующих.

видео: Вести.ру