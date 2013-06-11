Небо над Европой заблокируют: начинается большая забастовка авиадиспетчеров

К забастовке присоединятся соответствующие профсоюзы еще из 10 стран: Австрии, Бельгии, Франции, Болгарии, Венгрии, Италии, Португалии, Испании, Великобритании и Словакии.
Французские авиадиспетчеры начинают трехдневную забастовку в знак протеста против намерений Евросоюза создать единое европейское авиапространство.
Диспетчеры утверждают, что проект скажется на безопасности перелетов и на их условиях работы, сообщает ВВС-Украина.
В среду, 12 июня, по всей Европе ожидают забастовки и демонстрации.
Как ожидается, начиная с 11 июня, из-за забастовки будет нарушена работа аэропортов Парижа, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы и Бордо.
В связи с ожидаемыми проблемами в авиасообщении перевозчиков попросили вдвое уменьшить количество рейсов, обслуживающих самые большие французские города.
Несколько авиакомпаний, среди которых Easyjet, Lufthansa, Ryanair и British Airways, заявили, что забастовка нарушит их работу.
В среду к забастовке присоединятся соответствующие профсоюзы еще из 10 стран: Австрии, Бельгии, Франции, Болгарии, Венгрии, Италии, Португалии, Испании, Великобритании и Словакии.
Еврокомиссия, которая готовит изменения в регулировании авиапространством в ЕС, хочет централизовать контроль за авиапотоком. Она утверждает, что таким образом сможет втрое увеличить пропускную способность региона, сократить расходы и уменьшить задержки.
Согласно плану, многие национальные системы контроля авиадвижения сольются в девять объединений, а планированием маршрутов будет заниматься новый европейский орган.
Французские профсоюзы называют это наступлением на сектор и шагом в направлении приватизации.
В апреле инициативу Еврокомиссии раскритиковала Европейская федерация работников транспорта, которая назвала ее "бесконечным процессом либерализации, дерегулирования и сокращения расходов".
Напомним, в сентябре 2012 года в Греции прошла масштабная забастовка, парализовавшая транспорт, банки, больницы.
Из-за трехчасовой забастовки авиадиспетчеров было нарушено расписание авиаресов.