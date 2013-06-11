Очередной коллапс в московском метро: к врачам обратились более 10 пострадавших

В московском метро снова произошло ЧП. На этот раз на "серой ветке".

В утренний час пик переполненный состав с пассажирами застрял на перегоне между станциями метро "Серпуховская" и "Тульская". В результате движение на Серпуховско-Тимирязевской линии по направлению из центра на участке от станции "Боровицкая" до станции "Нагорная" было приостановлено на 50 минут, пишет РИА Новости.

Поезд с пассажирами находился в тоннеле больше часа. На платформах скопилось большое число людей. За медицинской помощью в результате сбоя обратились 11 человек, шестеро, по данным источников в медицинских кругах, были госпитализированы.

У пострадавших невротические реакции и гипертонический криз. Длительное нахождение в замкнутом пространстве стало для людей шоком.

По предварительным данным МЧС, причиной временной приостановки движения поездов стала неисправность подвижного состава, которая повлекла за собой короткое замыкание контактного рельса.

Из-за аварии в подземке в городе затруднено движение наземного транспорта: автобусы и троллейбусы переполнены и не могут принять всех пассажиров.

Напомним, это второй серьезный случай сбоя работы московского метро за последние дни. 5 июня ЧП произошло на "красной" ветке. Между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина" загорелся силовой кабель. Были эвакуированы 4,5 тыс. человек, за медицинской помощью обратились, по меньшей мере, 76 человек, семь из них были госпитализированы. У большей части пострадавших было диагностировано отравление продуктами горения.

Тогда полностью восстановить движение удалось только к середине дня. При этом вскоре после полудня поступил сигнал о новом происшествии: задымление было зафиксировано на том же самом месте, что и утром.

7 июня по результатам расследования причин возгорания на "красной ветке" был уволен начальник службы электроснабжения метрополитена, главному инженеру был объявлен выговор.

фото: Ридус; видео: Вести.ру; Мобильный репортер;