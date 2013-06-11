В Стамбуле идут "бои" между полицией и протестующими: опубликованы фото и видео

Стамбульская полиция пытается выйти с площади Таксим на прилегающие улицы и взять их под контроль. Подъезды к площади перегорожены баррикадами. Сотрудники правоохранительных органов пытаются при помощи спецтехники разобрать их.

Между стражами порядка и агрессивными манифестантами постоянно вспыхивают мелкие стычки. В полицию летят камни и коктейли Молотова. Бутылкой с зажигательной смесью сожжена одна из машин с водометом. Полиция применяет слезоточивый газ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Среди манифестантов есть пострадавшие.

На площадь Таксим стали стекаться толпы митингующих. Они выстраиваются цепочкой по периметру площади, чтобы воспрепятствовать возвращению полиции.

Манифестанты были в ночь на 11 июня вытеснены с площади Таксим. Часть из них укрылась в парке Гези, с защиты которого и начались массовые беспорядки в турецких городах. Из экологических протесты быстро переросли в политические. В частности, манифестанты потребовали отставки премьера Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительства.

видео: Вести.ру