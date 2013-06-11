В центре Дамаска прогремел двойной взрыв, 14 погибших

В Сирии в центре Дамаска на площади Марджа прогремели два взрыва. Погибли 14 человек, сообщает сирийское государственное телевидение.

По информации телеканала, террористы-смертники привели в действие взрывчатку недалеко от полицейского участка, расположенный на площади, передает Корреспондент.

На площади также находится Иранский культурный центр и старое здание МВД Сирии, где располагается миграционная служба. В любое время суток на площади Марджа многолюдно, вокруг расположены многочисленные гостиницы и магазины.

Сирийские официальные СМИ сообщили о том, что правительственные войска "восстановили безопасность и стабильность на некоторых важных территориях" района Джобар на северо-востоке Дамаска, который контролировали повстанцы. Бойцы вооруженной оппозиции удерживали район несколько недель, планируя наступать оттуда на Дамаск.

видео: Вести.ру