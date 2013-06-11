Переговоры между Северной и Южной Кореей отменены

Переговоры Южной Кореи и КНДР, которые должны были состояться на министерском уровне 12-13 июня в Сеуле, отменены в результате того, что двум странам так и не удалось прийти к договоренности по списку участников делегаций диалога, сообщило агентство Ренхап.

Двухдневная встреча на министерском уровне между Южной Кореей и КНДР должна была состояться в Сеуле 12 и 13 июня. Решение об этом было принято в ходе рабочих переговоров представителей двух стран, прошедших в минувшее воскресенье в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, где в 1953 году было подписано Корейское соглашение о перемирии, пишет РИА Новости.

Ожидалось, что в ходе встречи в Сеуле будут подняты вопросы нормализации работы совместной корейской индустриальной зоны Кэсон, а также проблема возобновления туристических поездок южнокорейцев в курортную зону в Кымгансане.

Напомним, 9 июня правительственные делегации КНДР и Южной Кореи провели подготовительные переговоры для разрешения накопившихся противоречий и в рамках подготовки встреч на более высоком уровне. Этот диалог стал первым за два года напряженности между Кореями.