Развод Путина: в Сети появилась грустная песня "Людмила"

После развода Владимира Путина с женой молдавский бизнесмен Сергей Артемьев написал песню "Людмила", где описал страдания женщины, потерявшей любовь.

"Выход этой песни совершенно случайно совпал с разводом в президентской семье. На днях вышла новая песня "Людмила", про женщину большой души, которая безгранично любила и также безмерно умела все прощать. Мне кажется, из всех моих песен эта получилась одна из самых красивых", - цитирует Артемьева Росбалт.

"Ровно через два дня все новостные ленты запестрели сообщениями о разводе Людмилы и Владимира Путиных, а еще через день в интернете появился этот видеоролик… Душевных и красивых песен я запишу и спою для вас еще очень много, главное чтобы поводы были другие", — написал в комментарии к видео автор песни.

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Издание пишет, что судя по комментариям к ролику в Рунете, положительно оценивают это произведение лишь там, где автор может заниматься цензурой откликов. На независимых видеохостингах над автором откровенно смеются, называя его графоманом и коньюктурщиком. Тем не менее ролик стремительно набирает популярность, набрав за три дня 100 тысяч просмотров.

Ранее "Главред" сообщал, что развод Путины оформляют для того, чтобы разделить между членами семьи баснословное богатство перед уходом Путина с политической арены.

видео: youtube.com