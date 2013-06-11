Наводнение в Европе: "большая вода" грозит Берлину

Разрушительное наводнение в Европе, от которого стильно пострадали Чехия, Австрия и Швейцария, продолжает терзать Германию. "Большая вода" продолжает неуклонно продвигаться на север страны, "отвоевывая" все новые и новые территории в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Бранденбург, опоясывающей Берлин.

В то же время начинает нормализоваться положение в Мекленбурге-Передней Померании и Нижней Саксонии, где пик паводка пройден и уровень воды в реках, прежде всего в Эльбе, начинает постепенно спадать, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил представитель кризисного штаба в Магдебурге, пик наводнения в Саксонии-Анхальт прошел. Тем не менее, по его словам, в местечке Фишбек, где в понедельник прорвало плотину, которую никак не удается полностью восстановить, ситуация продолжает оставаться напряженной.

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Продолжают подниматься вопросы о предоставлении помощи жертвам наводнения. Как заявил сегодня министр окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ Петер Альтмайер, "100 млн евро срочной помощи, (о намерении предоставить которую заявило ранее правительство ФРГ), - это наше не последнее слово". "Мы никого не оставим в беде", - заверил он, заметив, что решение о выделении дополнительных средств будет приниматься после установления размера ущерба от разгула стихии.

Ранее "Главред" сообщал, что потоп грозит Гамбургу - второму по численности населения городу в ФРГ, который стоит на Эльбе.