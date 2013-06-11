В России за оскорбление чувств верующих будут сажать на 3 года

Госдума России приняла скандальный закон о введении уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы.

Документ, который был внесен в Госдуму в конце сентября 2012 года представителями всех четырех фракций, вызвал широкий резонанс в обществе и активно дорабатывался в процессе прохождения всех чтений в нижней палате парламента, сообщает РИА Новости.

Депутаты приняли новую редакцию статьи 148 УК РФ — об ответственности за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Так, за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в том числе в местах религиозного почитания, богослужения и проведения других религиозных обрядов, предусматривается наказание до трех лет лишения свободы. Также в виде санкций установлены штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы.

Кроме того, усилены наказания за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению религиозных обрядов и церемоний. Штраф повышен с 80 тысяч до 300 тысяч рублей, сохраняется санкция в виде ареста на срок до трех месяцев. Еще более суровым наказание будет в случае, если деяние совершено с использованием служебного положения, либо с применением или угрозой применения насилия — вплоть до одного года лишения свободы с лишением права занимать определеннее должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

В Кодексе об административных правонарушениях РФ в разы повышены штрафы за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях — до 100 тысяч рублей, а за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы и предметов религиозного почитания, за их порчу или уничтожение установлены штрафы до 200 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2013 года.

Кроме того, Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает РБК-Украина.

За єти правонарушения предлагается установить штраф на физических лиц - в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц от 800 тыс. до 1 млн. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее "Главред" сообщал, что этим законом предлагалось за оскорбления чувств верующих сажать в тюрьму на 5 лет. Также напомним, что в России разразился скандал на религиозную тематику, когда выяснилось, что в иллюстрации к известной сказке Корнея Чуковского "Мойдодыр" герой произведения Крокодил держит в лапах страницу из Корана (ФОТО).

фото: pussy-riot.livejournal.com