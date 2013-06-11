Путин о разводе: мы никогда не венчались

Президент России Владимир Путин, который развелся с женой Людмилой, заявил, что они никогда не венчались, поэтому у этой ситуации нет религиозного аспекта.

Об этом он заявил телеканалу "Russia Today".

Беседуя с журналистами, он коснулся темы развода с супругой Людмилой Путиной, которая продолжает обсуждаться в обществе. Президент скорее всего дал ответ тем, кто задавал вопрос о том, как церковь смотрит на развод президентской четы.

"Что касается религиозной стороны дела - ее не существует, потому что мы никогда не венчались", - заявил Путин.

После этого президент еще раз подчеркнул, что они с супругой честно рассказали о разводе, не пытаясь ничего скрывать.

"И я, и Людмила Александровна исходили из того, чтобы сказать прямо и честно о том состоянии, которое по факту сложилось. Это гораздо более правильный способ поведения, чем что-то скрывать", - добавил президент.

Ранее "Главред" сообщал, что по одной версий развода Путина, чтобы разделить между членами семьи баснословное богатство перед уходом Путина с политической арены.

Видео: rtrussian