Польша готова принять резолюцию против УПА: в ее действиях нашли признаки геноцида

Во вторник, 11 июня, польский Сейм, который не хотел испортить отношения с Украиной из-за УПА, принял проект резолюции о событиях на Волыни в 1942-1945 годах и назвал их этническими чистками с признаками геноцида.

Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Спор членов комитета Сейма по культуре вызвало включение в текст резолюции вопрос о том, следует ли считать события того времени на Волыни "геноцидом" и уместно ли 11 июля отмечать день памяти жертв преступлений на Волыни.

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Издание отмечает, что представители комитета договорились о том, что тогдашние события можно считать "этническими чистками, которые имеют признаки геноцида", но не назвали дату, когда стоило бы отмечать день памяти жертв Волынской трагедии.

Во время слушаний депутаты всех политических сил, представленных в зале, единогласно поддержали постановление, что волынские события в 1942-1945 годах были этническими чистками с признаками геноцида, поскольку число жертв среди польских граждан, их мнению, достигло 100 тыс. человек.

Этот пункт признали ключевой частью проекта резолюции, которую сегодня приняли. В проекте также говорится, что масштабность этнических чисток повлияло и то, что в этих районах столкнулись друг с другом два мощных тоталитарных режима XX века: гитлеровский Третий Рейх и войска коммунистического Советского Союза. Во многом они и способствовали разжиганию религиозной и этнической ненависти между украинцами и поляками.

Ранее "Главред" сообщал, что Украина попросила Польшу не называть ОУН и УПА преступниками. А МИД Украины предупредил, что признание националистических организаций преступными не будет соответствовать хорошим отношениям двух государств.