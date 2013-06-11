Путин заговорил о восстановлении отношений с Грузией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет восстановить отношения с Грузией в полном объеме, а сотрудничество правоохранительных органов станет первым шагом к отмене виз.

"Мы хотим сотрудничать, хотим работать, хотим восстановить отношения в полном объеме", — сказал он при посещении нового студийного комплекса телеканала Russia Today.

При этом он подчеркнул, что если получится наладить такую работу в сфере "правоохранительных органов, специальных служб, это будет первым шагом к тому, чтобы восстановить безвизовый режим".

"Да, конечно. Мы вообще готовы к такой помощи. Мы хотим восстановления отношений. Мы относимся к Грузии очень тепло. Мы очень близкие народы", — сказал президент, отвечая на вопрос, готова ли Россия принять помощь Грузии по обеспечению безопасности на сочинской Олимпиаде.

"Что касается решения нового правительства Грузии принять участие в Олимпиаде, сделать какие-то другие шаги навстречу, мы их видим", — добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что Грузия направила ноту России из-за колючей проволоки на границе с Южной Осетией, протяженость которой составляет 350 км

Фото: президент.рф, видео: rtrussian