В Калифорнии возле колледжа, где погибли 6 человек, снова стреляли: есть раненые

Во вторник, 11 июня, в Калифорнии бандиты устроили стрельбу возле колледжа в городе Санта-Моника, где три дня назад погибли шесть человек. Нападавшие стреляли из автомобиля, но о здоровье пострадавших пока не сообщается.

В результате стрельбы два человека были госпитализированы, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел почти в двух километрах от колледжа, нападавшие стреляли из движущегося автомобиля. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается. Автомобиль голубого цвета марки Infiniti объявлен в розыск.

Ранее "Главред" сообщал, что три дня назад злоумышленники устроили стрельбу вблизи того же колледжа, погибли шесть человек. Полиция полагает, что одним из нападавших был 23-летний Джон Зауари, а двое из погибших — его родственниками. На данный момент не известно, связаны ли оба происшествия.

Фото: nbclosangeles.com