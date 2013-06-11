Чешский премьер пошел по стопам Путина – решил развестись

После сообщения о разводе Владимира Путина с женой Людмилой, чешский премьер Петр Нечас тоже подал на развод со своей супругой Радкой.

Нечас познакомился со своей супругой еще во время обучения в колледже. В браке у них родились два сына и две дочери, все они уже достигли совершеннолетнего возраста, сообщает РИА Новости.

"Мы пытаемся разрешить эту сложную персональную ситуацию с уважением друг к другу и, особенно, к нашим детям", — отмечается в заявлении премьера.

Информагентство напомнило, что Петр Нечас — не первый государственный лидер Чехии, подающий на развод: в 2010 году со своей супругой расстался Мирек Тополанек — его предшественник на посту премьера.

Ранее "Главред" сообщал, что Путин прокомментировал развод и заявил, что они никогда не венчались, поэтому у этой ситуации нет религиозного аспекта.

Фото: ceskenoviny.cz