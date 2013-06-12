Наводнение в Европе: Германия насчитала 12 млрд убытков

Разрушительное наводнение в Европе, от которого стильно пострадали Чехия, Австрия и Швейцария, продолжает терзать Германию. Ущерб от "большой воды" может составить до 12 миллиардов евро

Об этом со ссылкой со ссылкой на немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщает РИА Новости.

По подсчетам специалистов из международного рейтингового агентства Fitch, ущерб, нанесенный наводнениями, может составить до 12 миллиардов евро, из которых от 2,5 до 3 миллиардов должны будут покрыть страховые компании. Таким образом, стихийное бедствие обойдется страховой отрасли Германии почти в два раза дороже, чем наводнение 2002 года, когда сумма страховых выплат составила около 1,8 миллиарда евро.

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Напомним, что наводнение, которое продолжается на Эльбе уже вторую неделю и стало рекордным по силе для целого ряда регионов, в понедельник "добралось" до севера страны. В земле Шлезвиг-Гольштейн в понедельник утром повышение воды в Эльбе до четвертого, высшего, уровня было зафиксировано на измерительном посту рядом с городом Лауэнбург. Здесь были эвакуированы около 200 человек.

Ранее "Главред" сообщал, что наводнения, вызванные проливными дождями, начались около двух недель назад в Чехии. Их жертвами стал, по меньшей мере, 21 человек по всей Европе. Почти на всей территории Чехии было введено чрезвычайное положение. В Германии больше всего пострадали Бавария, Саксония, Баден-Вюртемберг и Тюрингия. На западе Австрии затруднено железнодорожное и автомобильное сообщение, сотни жителей эвакуированы, тысячи людей участвуют в ликвидации последствий наводнения.