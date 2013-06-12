Массовые беспорядки в Турции: пятеро погибших и 5 тысяч раненых

Число жертв беспорядков в Турции, где спецназ штурмовал площадь с протестующими, возросло до пяти человек, а количество пострадавших достигает пяти тысяч.

Об этом со ссылкой на турецкого премьера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате беспорядков. Во вторник столкновения полиции с митингующими произошли на площади Таксим, куда стражи порядка приехали, чтобы очистить памятник Ататюрку и стены Культурного центра Ататюрка от пропагандистских плакатов и надписей. Полицейские заявили, что не будут сносить палатки манифестантов в парке Гези. Некоторые протестующие стали забрасывать их камнями и дымовыми шашками. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ, а также открыла стрельбу резиновыми пулями.

"Мы продолжим непрерывное принятие этих мер, как в дневное, так и в ночное время, пока площадь (Таксим) не будет очищена от маргинальных элементов и не откроется для людей", — заявил в эфире местного телевидения губернатор Стамбула Хюсейн Авни Мутлу.

В настоящее время полиция расположилась перед Культурным центром Ататюрка на площади Таксим. Демонстранты тоже находятся в режиме ожидания и боевой готовности.

Ранее "Главред" сообщал, что во всей Турции уже 15 дней проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождаются беспорядками. Власти заявляют, что митинги не имеют никакого отношения к защите природы, и винят в беспорядках тех, "кто ничего не получил на выборах".