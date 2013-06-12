Каспаров рассказал, что может привести к свержению Путина

Экс-чемпион мира по шахматам и оппозиционер Гарри Каспаров, который уехал из России из-за опасения преследования властями, назвал две вещи, которые реально волнуют президента РФ Владимира Путина и смогут привести к его свержению.

Об этом он рассказал в интервью радио "Свобода".

Отвечая на вопрос, как он себе представляет возможный механизм смены режима в России, если произойдет нечто вроде дворцового переворота и окружение Путина, недовольное санкциями, попробует сместить его, оппозиционер заявил, что никакого точного сценария свержения диктатуры не существует.

"Как мы знаем, сценарий в каждой стране уникален. Понятно, что власть подготовилась к любой модификации оранжевого сценария, потому что оранжевый сценарий предполагает наличие хоть какой-то зарегистрированной оппозиции, реальной оппозиции, стремящейся к смене власти, и проведение мало-мальски честных выборов. В России вся эта дорога зацементирована полностью. Поэтому никаких оснований полагать, что в России могут произойти перемены, связанные с выборным процессом, нет", - предположил Каспаров.

По его словам, остаются массовые протесты на улицах и разные варианты дворцового переворота. "Во всех случаях это связано с изменением экономической и политической ситуации. Исходя из этих двух возможных сценариев, Путина волнуют ровно две вещи", - заявил он.

"Первая – цена на нефть. Потому что понижение цены на нефть вызовет рост социального недовольства. И смычка социального протеста с политическим протестом может привести к такой взрывоопасной комбинации на улицах, что рассчитывать на ОМОН уже не придется", - считает Каспаров.

"И второе – это "закон Магнитского", санкции против чиновников, которые задействованы в этой системе подавления гражданских прав и свобод, нарушении законов, в совершении преступлений. Принятие таких санкций сделает совершенно бессмысленным беспрекословное подчинение Путину практически на любом уровне вертикали", - заявил экс-чемпион мира.

По его словам, "сегодня суды штампуют приговоры, полицейские начальники дают команду бить и разгонять людей, сажать их, губернаторы на местах могут делать все что угодно, являть себя всевластными хозяевами своих вотчин".

"А если станет очевидным, что за эти действия может последовать возмездие, связанное с невозможностью посещать Европу и пользоваться награбленными капиталами в России, то тогда функция Путина как защитника российской правящей элиты, российской бюрократии становится совершенно никчемной. И Путин прекрасно понимает эту угрозу. Именно поэтому сейчас все усилия российской дипломатии и российских лоббистов за рубежом брошены на противодействие "закону Магнитского", - подчеркнул Каспаров.

Ранее "Главред" сообщал, лидер "Другой России" Эдуард Лимонов обвинил Каспарова в том, то он не умеет держать удар, после того оппозиционер заявил, что уехал из России, потому что боится преследования власти.

фото: inosmi.ru