Шествие оппозиции в Москве: без задержаний не обошлось

12 июня 2013, 14:15

Акция проходила довольно спокойно, хотя несколько неприятных инцидентов произошло еще до начала шествия.

  • Шествие оппозиции в Москве: без задержаний не обошлось фото: argumenti.ru
  • Шествие оппозиции в Москве: без задержаний не обошлось фото: argumenti.ru
  • Шествие оппозиции в Москве: без задержаний не обошлось фото: Вести.ру
  • Шествие оппозиции в Москве: без задержаний не обошлось фото: Вести.ру

Акция оппозиции в Москве в поддержку обвиняемых по "болотному делу" собрала шесть тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте столичного главка ГУ МВД, пишет РИА Новости.

Организаторы акции заявляли до 30 тысяч участников, но, по словам очевидцев, такого числа на начало шествия собрать не удалось. Согласованное с властями шествие оппозиции прошло по улице Большая Якиманка и завершилось на Болотной площади, митинг в этот раз не был предусмотрен.

"На пике мероприятия принимало участие около 6 тысяч человек. Существенного нарушения общественного порядка зафиксировано не было", — говорится в сообщении.

По данным полиции, участники уже дошли до точки окончания маршрута и активно расходятся, несмотря на то, что официальное время окончания мероприятия 13.30 (по киевскому времени).

Акция проходила довольно спокойно, хотя несколько неприятных инцидентов произошло еще до начала шествия. Сотрудники полиции задержали около десяти человек на Калужской площади за то, что они не захотели сворачивать флаги "Левого фронта", передает ИТАР-ТАСС.  

Полицейские попросили молодых людей свернуть флаги с символикой движения, но они отказались. Правоохранители препроводили их в автобус для разбирательства. Напомним, что на данный момент деятельность "Левого фронта" приостановлена до 19 июля 2013 года.

"До начала мероприятия сотрудники полиции были вынуждены задержать девять человек, которые имели при себе фаеры и атрибутику "Левого фронта" - организации, деятельность которой официально приостановлена решением прокуратуры", - подтвердили представители полиции. Представитель "Левого фронта" Евгения Третьякова заявила: "Деятельность Левого фронта приостановлена, но не запрещена, поэтому требование полиции мы считаем незаконными".

Других происшествий или правонарушений зафиксировано не было, обстановка в целом спокойная. Единственное, что случилось - кто-то бросил в начале колонны файер. В шествии участвуют представители разных политических организаций: "РПР-ПАРНАС", движения "Солидарность", "Левого фронта", московской организации коммунистической молодежи, а также анархистов.

Как известно, согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года вылились в столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Следственный комитет возбудил дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), по которому сейчас проходят почти 30 человек. В настоящее время завершено расследование в отношении 12 фигурантов дела.

видео: Первый канал; фото: Вести.ру

 

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Москва оппозиция шествие задержанные Болотная площадь
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